Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего»

Сбербанк и Агентство развития компьютерного и иных видов спорта заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны подтвердили намерение развивать мультиспортивный международный турнир «Игры Будущего».

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По инициативе Сбера в России действует программа ИИ-трансформации регионов. В рамках соревнований Сбер представит разработки в сфере искусственного интеллекта, а также возможности нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat.