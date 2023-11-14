Россия и Венгрия подписали план по сооружению АЭС «Пакш-2»

«Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС «Пакш-2», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Он добавил, что целью этого плана является подключение новых блоков к энергетической сети к началу 2030-х годов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что уверен, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года или началу 2025 года. Он отметил, что работы по строительству станции в настоящее время активно ведутся. На строительной площадке уже завершено строительство бетонного завода, а также продолжается возведение цеха арматурных изделий, передает RT.