В РФ обнуляют НДС на поставку авиазапчастей взамен неисправных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает нулевую ставку налога на добавочную стоимость (НДС) при закупке исправных запчастей для самолетов взамен вышедших из строя. Документ опубликован.

Законом устанавливается, что передача имущества при замене неисправных двигателей, запасных частей или комплектующих в рамках возмездного оказания услуг облагается НДС по ставке 0%. Однако компаниям необходимо предоставить документы для подтверждения обоснованности льготы. При этом сама услуга по замене неисправных двигателей и запчастей будет облагаться НДС по ставке 20%.

В сопроводительных материалах отмечалось, что поправки призваны снизить налоговые издержки для сервисных компаний в авиации и упростить налоговое администрирование.

Также при исчислении налога на прибыль не будет учитываться стоимость указанных запчастей и компонентов, использованных при ремонте. Это необходимо для оперативного сервисного обслуживания российских самолетов.