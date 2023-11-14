«Тинькофф» запустил SWIFT-переводы в Таиланд

Тинькофф Банк запустил валютные переводы в Таиланд для физлиц. Переводы совершаются через систему SWIFT в тайских батах, их принимают все банки Таиланда, сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

Деньги можно перевести через приложение или личный кабинет на сайте «Тинькофф» в разделе «Платежи». Комиссия за перевод составляет 700 бат — около 1780 ₽. Переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private.

Суточный лимит по сумме перевода составляет до 50 тысяч бат — 127 тысяч ₽ — в любой банк Таиланда, до 300 тысяч бат — 763 тысяч ₽ — в Kbank.

Сейчас для клиентов «Тинькофф» доступны переводы в 36 стран, с помощью системы SWIFT — в 33 страны, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Катар, Казахстан, Гонконг, Китай, Кыргызстан, Мексику, Пуэрто Рико, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Тинькофф Банк находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Канады, однако от системы SWIFT «Тинькофф» не отключался. Юристы рассказали РБК, что основной риск при SWIFT-переводе со счёта подсанкционного банка заключается в возможных задержках, отклонении или заморозке, в том числе в связи с дополнительными проверками. При переводах в дружественные страны риски снижаются.