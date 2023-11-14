Новый владелец «Иль де Ботэ» рассказал о сделке с LVMH

Новый владелец сети магазинов «Иль де Ботэ» Евгений Дроздов рассказал, как ему удалось выкупить бизнес на территории России. По его словам, владельцы российской сети группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy рассматривала вариант продажи бизнеса стороннему инвестору.

Однако в конечном итоге сделка была совершена с Дроздовым, поскольку к моменту ее заключения он работал в «Иль де Ботэ» семь лет, три из которых – в качестве гендиректора.

В результате Дроздов выкупил 70 магазинов из имеющихся 98. Магазины возобновили работу в конце 2022 года под тем же названием, а выручка составила 5,7 млрд руб, что в три раза меньше, чем было заявлено в предыдущие годы.