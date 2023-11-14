Ozon начал продажи в Узбекистане

Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи в Узбекистане, на первом этапе заказы можно будет получить в партнерских пунктах выдачи, а также в почтовых отделениях, говорится в сообщении компании.

"Жители Узбекистана уже могут оформить заказы на Ozon в любой регион страны. Им доступен многомиллионный ассортимент товаров маркетплейса из более чем 20 категорий: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья. На первом этапе покупатели в Узбекистане могут получить заказы в партнерских пунктах выдачи, а также в 1 660 отделениях "Почты Узбекистана", - сообщает Ozon.

Средний срок доставки составляет 12 дней. Компания в 2024 году планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране, в числе которой складские комплексы и служба доставки.

Помимо этого, Ozon намерен активно развивать франшизную сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов. В релизе указывается, что данные инвестиции позволят существенно сократить срок доставки заказов. Кроме того, специалисты Ozon будут проводить обучающие мероприятия для местных предпринимателей при поддержке торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что Узбекистан - одна из крупнейших экономик Центральной Азии и страна с большим потенциалом для развития электронной коммерции.

"Нашим ключевым приоритетом в Узбекистане будет сокращение срока доставки товаров до покупателей и обеспечение высочайшего уровня сервиса", - сказал Сапон, слова которого приводятся в релизе.