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Экспортеры столкнулись с «круговоротом рублей» из-за правил возврата выручки

Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, введенному в октябре указом президента. Ключевым вопросом стали рубли, которые приходят от покупателей на зарубежные счета, пишут «Ведомости».

Экспортеры столкнулись с «круговоротом рублей»
© РИА Новости

Сейчас по правилам экспортеры должны по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке. Такой подход, с одной стороны, означает двойную конвертацию – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой – создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

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Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России). В пресс-службе ведомства отметили, что если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора. Далее необходимо зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить ее обязательную продажу.

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По словам близкого к РСПП собеседника, компании хотели бы изменить интерпретацию этого положения на более лояльную, допускающую более свободное распоряжение рублевыми внешними доходами.

Высокопоставленный федеральный чиновник напомнил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Цель норматива на продажу внешней выручки – вне зависимости от валюты – связана с тем, чтобы компании не кредитовались под уплату налогов, сохраняя валюту на зарубежных счетах, уточнил он. Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно, отметил собеседник.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что доля рубля в выручке экспортеров составила 42%.

По данным «Ведомостей», помимо опасений по поводу требования к «круговой» конвертации рублевой выручки компании беспокоят сроки ее продажи. Также бизнесу не очевидна широта этого механизма, именно — какие дочерние структуры подпадают под требования к возврату доходов. Кроме того, еще один вопрос связан с процессом обмена данными с Росфинмониторингом (РФМ), который также предполагается указом, но пока что не налажен.

О том, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, стало известно 11 октября. «Отдельные компании» (их список, который состоит из 43 групп компаний, как и текст официального документа, не будет опубликован) не только будут обязаны продавать валютную выручку в ближайшие шесть месяцев, но и представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы по покупке-продаже валюты. Под действие указа подпадают компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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