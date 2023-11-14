Экспортеры столкнулись с «круговоротом рублей»

Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, введенному в октябре указом президента. Ключевым вопросом стали рубли, которые приходят от покупателей на зарубежные счета, пишут «Ведомости».

Сейчас по правилам экспортеры должны по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке. Такой подход, с одной стороны, означает двойную конвертацию – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой – создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

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Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России). В пресс-службе ведомства отметили, что если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора. Далее необходимо зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить ее обязательную продажу.

По словам близкого к РСПП собеседника, компании хотели бы изменить интерпретацию этого положения на более лояльную, допускающую более свободное распоряжение рублевыми внешними доходами.

Высокопоставленный федеральный чиновник напомнил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Цель норматива на продажу внешней выручки – вне зависимости от валюты – связана с тем, чтобы компании не кредитовались под уплату налогов, сохраняя валюту на зарубежных счетах, уточнил он. Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно, отметил собеседник.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что доля рубля в выручке экспортеров составила 42%.

По данным «Ведомостей», помимо опасений по поводу требования к «круговой» конвертации рублевой выручки компании беспокоят сроки ее продажи. Также бизнесу не очевидна широта этого механизма, именно — какие дочерние структуры подпадают под требования к возврату доходов. Кроме того, еще один вопрос связан с процессом обмена данными с Росфинмониторингом (РФМ), который также предполагается указом, но пока что не налажен.