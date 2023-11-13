Санду назвала сумму долга Молдавии перед «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду рассказала в эфире РМ, что ее не волнует отсутствие согласования отчета аудита долга перед «Газпромом» наблюдательным советом «Молдовагаза». Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее представитель российской компании отметил, что наблюдательный совет молдавского оператора не согласовал опубликованный Минэнергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ.

В «Газпроме» пояснили, что этот отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга.

Санду пояснила, что решение совета в силу ряда факторов не удивило ее. Он добавила, что удивилась бы противоположному решению.

Вместе с тем, заметила она, Кишинев не беспокоят решения совета, так как у властей Молдавии есть на руках документы, свидетельствующие о том, что долг республики «составляет не $700 млн, а $9 млн».