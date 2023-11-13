Молдавия не согласилась с позицией "Газпрома" по аудиту задолженности за газ
Правительство Молдавии продолжит руководствоваться результатами своего аудита задолженности перед "Газпромом", которыйв российском газовом холдинге назвали некорректным. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.
"Для нас он остается действующим документом, и в дальнейших дискуссиях с "Газпромом" правительство будет опираться на выводы этого аудита", - написал Парликов на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По его словам, молдавская сторона предлагает российской компании еще раз рассмотреть свое предложение по урегулированию задолженности, а также "открыта к альтернативным предложениям со стороны "Газпрома".
В начале сентября Парликов представил итоги аудита задолженности российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", который проводился по заказу правительства Молдавии компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Основываясь на этом документе Парликов заявил, что Молдавия признает только $8,6 млн из $709 млн долга. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов со стороны "Молдовагаза" и "Газпрома", а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности.
Власти Молдавии заявили о готовности к спору с российским холдингом в международном суде. Со своей стороны "Газпром" выразил категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности за газ и заявил о намерении и далее отстаивать свои законные права всеми возможными способами. В российском газовом холдинге заявили, что этот отчет не соответствует международным стандартам и требованиям независимого аудита.
Там также проинформировали, что результаты отчета не были подтверждены наблюдательным советом "Молдовагаза". Крупнейшим акционером этой компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".