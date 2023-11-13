Российским предпринимателям стали доступны рекомендации лучших экспертов

Аналитическая команда SberCIB запустила новый медиапроект об инвестициях, который будет доступно рассказывать о сложных финансовых и инвестиционных инструментах и обучать работе с ними, сообщили в пресс-службе Сбера.

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В компании уточнили, что сервис объединяет аналитиков, финансистов, трейдеров и других экспертов, которые помогают бизнесу расти и сохранять устойчивость.

В настоящее время на платформе малый бизнес может получить информацию о важных финансовых решениях SberCIB, которые раньше были доступны только крупным компаниям. По мере развития проекта на платформе будет появляться инвестиционные решения и для других сегментов бизнеса, заверили в Сбере.

Создатели проекта отмечают, что он будет полезен собственникам бизнеса, руководителям компаний, специалистам по работе с банковским сектором, финансовым менеджерам, главным бухгалтерам и всем, кто работает с корпоративными финансами.

На сайте собрана информация о том, как функционируют рыночные инструменты и как их используют компании по всему миру, за какими макропоказателями важно следить и как грамотно применять финансово-инвестиционные решения.

Продукты и сервисы SberCIB позволят компаниям повысить доход, хеджировать риски, привлекать финансирование и так далее.

Специальный раздел проекта посвящен аналитике от SberCIB Investment Research — аналитической команды, исследования которой лидируют в отраслевых рейтингах.