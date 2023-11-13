Медведев заявил об убытках ушедшего из России бизнеса

Ушедшие с российского рынка технологические иностранные компании понесли потери, в то время как их места успешно осваивает отечественный бизнес, отметил зампред Совбеза России, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. ТАСС
«Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываем на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры», — сказал он на заседании попечительского совета. RT на русском
До этого Медведев говорил, что правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. Газета.Ru