Цены на российскую нефть резко упали

Стоимость барреля российской эталонной марки нефти Urals упала в начале ноября до 66,19 доллара. Речь идет о резком снижении цен на сырье в порту Приморск на Балтийском море, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Argus Media.

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Таким образом, в начале ноября стоимость Urals практически вернулась к потолку цен на российскую нефть, установленному странами «Большой семерки» (G7) и Австралией на уровне в 60 долларов за баррель. В этом месяце стоимость сырья превысила предельный уровень лишь на 6,19 доллара, уточнили эксперты.

Санкции в отношении морских перевозок российской нефти были введены западными странами в начале декабря 2022 года. Согласно действующим ограничениям, страховым компаниям запрещается оказывать услуги танкерам, доставляющим сырье стоимостью более 60 долларов.