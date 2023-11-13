Авито вошел в число лидеров рейтинга лучших работодателей России
Авито вошел в лидирующую группу рейтинга лучших работодателей России среди 166 компаний. Исследование, которое представил РБК, проводилось при участии экспертов из крупнейших российских организаций.
Участники рейтинга оценивались по пяти показателям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация компании, мнения сотрудников.
В зависимости от набранных баллов компаниям не присваивали места, а распределили по четырем группам. Внутри группы компании распределялись по алфавиту. Авито вошел в первую, лидирующую, группу рейтинга.
Эксперты РБК опросили более 67 тысяч сотрудников компаний, подавших заявки на участие в исследовании, а также изучили отчетность организаций.
«Сильный IТ-бренд строится на уникальной корпоративной культуре и профессионализме сотрудников. Важно, чтобы компания инвестировала в благополучие и развитие команды. А самый главный показатель того, что мы движемся в правильном направлении – это количество людей, которые хотят с нами работать», – прокомментировала директор по персоналу Авито Ольга Ким.