Компания «Южуралзолото» назвала диапазон цен для IPO

Золотодобыващая компания «Южуралзолото» (ЮГК) установила ценовой диапазон IPO на уровне 55-60 копеек за акцию, говорится в ее пресс-релизе. Один торговый лот будет содержать 1000 акций. Сбор заявок от инвесторов начинается в понедельник, 12 ноября, и продлится до 21 ноября включительно.

Старт торгов акциями «Южуралзолото» ожидается 22 ноября под тикером UGLD. Акции будут включены во второй котировальный список ММосбиржи. Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании.

Оценка бизнеса составила 110-120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Инвесторам будут предложены бумаги из дополнительной эмиссии акций. Покупка акций доступна для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов.