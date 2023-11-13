Поставки первых импортозамещенных SJ 100 перенесли на год

Передачу первых двух лайнеров Superjet 100 (SJ 100), импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, окончательно перенесли на 2024 год из-за неготовности двигателей. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщает «Коммерсантъ».

Отдельные собеседники считают, что рейсы на этих моделях могут начаться во второй половине или в конце 2024 года. Формально техническая приемка самолетов, которая не предполагает начала расчетов за лизинг, может состояться раньше. Сами самолеты останутся на территории производителя, пока не завершится сертификация российских систем и агрегатов.

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Такое решение связано с необходимость завершить все предусмотренные испытания самолета с новыми системами. Первый полет SJ 100 с российскими двигателями ПД-8 по-прежнему не состоялся, хотя планируется до конца этого года.

В июле «Яковлев», разработчик и производитель лайнера, продемонстрировал презентацию, из которой следовало, что передача самолетов планируется на третий квартал 2024 года. Позднее компания назвала такую информацию технической ошибкой, указав, что сроки передачи — конец 2023 года — не изменились.

Издание обратилось с просьбой о комментарии в «Ростех», головную компанию «Яковлева», и представитель госкорпорации не назвал точные сроки, но указал, что передача самолета состоится только после того, как возникнет уверенность в безопасности всех систем. В настоящее время специалисты сосредоточены на проведении полноценного комплекса испытаний, в том числе проверки двигателя, которые является самой сложной технической системой.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указал, что объем изменений на SJ 100 по сравнению с SSJ 100 колоссальный, а сопутствующие технические риски высоки. По его мнению, прогноз по срокам часто зависит от чиновников, которые «формируют чрезвычайно оптимистичную картину для докладов наверх».