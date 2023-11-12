Continental сократит около 5,5 тыс. рабочих мест по всему миру

Германский производитель шин и автокомпонентов Continental планирует сократить по всему миру около 5,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin.

По его данным, руководство проинформирует своих сотрудников о мерах уже 13 ноября. В минувшую пятницу, 10 ноября, планы довели до сведения топ-менеджмента. Как ожидается, сокращения затронут, прежде всего, управленческие структуры, но не будут касаться непосредственно сферы производства и развития.

Правление Continental намеревается за счет этих мер добиться экономии около €400 млн в год. В Германии примерно на 30 предприятиях компании сократят в общей сложности более 1 тыс. мест.