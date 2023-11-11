СМИ: российский алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%

Именно благодаря ним удастся избежать подъема цен из-за предновогоднего ажиотажа. Однако, по словам источников Mash, уже в начале следующего года россиянам нужно быть готовыми к росту цен на 10% на зарубежные тихие и игристые вина, а к лету эти напитки могут вырасти в цене аж на 50%.