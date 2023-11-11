Захарова ответила на обвинения главы Carlsberg о «краже» бизнеса

Владелец пивной компании «Карлсберг» пытался вывести всю прибыль из РФ, обанкротив российские компании. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания владельца «Карлсберг» о том, что российские власти «украли» бизнес компании в России.

Захарова рассказала, что глава датского пивоваренного концерна «Карлсберг» Я.Ааруп-Андерсен выступил с антироссийскими заявлениями из-за ситуации вокруг компании «Балтика». Его обвинения несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение «Карлсберга» покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», – заявила Захарова.

По ее словам, интерпретация Я.Ааруп-Андерсена не имеет ничего общего с действительностью.

Представитель МИД отметила, что компания «Балтика» не находится в собственности государства. Доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу, назначено временное руководство.