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Миллер: Европа потребляет российский газ, несмотря на политические декларации

Российский газ по-прежнему поступает в страны Европы, включая те, которые провозгласили отказ от его потребления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глаза «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер рассказал о поставках газа РФ в отказавшиеся от него страны
© РИА Новости

Миллер ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина: «Сколько российского газа в реальности Европа продолжает получать?»

«На самом деле я бы не хотел называть никакой цифры. Почему? Потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски»,– сказал Миллер.

По его словам, разменные своповые операции достаточно распространены, и российский газ продолжает поступать во многие страны, провозгласившие от него отказ.

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Миллер напомнил, что в австрийском Баумгартене существует большой европейский хаб, откуда газ идёт в другие страны ЕС. Кроме того, по-прежнему осуществляются контрактные поставки через южные и юго-восточные страны Европы.

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке в немалых объемах. Даже в тех странах, которые декларируют, что на их рынке российского газа нет», – резюмировал Миллер.

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