Российский газ по-прежнему поступает в страны Европы, включая те, которые провозгласили отказ от его потребления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глаза «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина: «Сколько российского газа в реальности Европа продолжает получать?»

«На самом деле я бы не хотел называть никакой цифры. Почему? Потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски»,– сказал Миллер.

По его словам, разменные своповые операции достаточно распространены, и российский газ продолжает поступать во многие страны, провозгласившие от него отказ.

Миллер напомнил, что в австрийском Баумгартене существует большой европейский хаб, откуда газ идёт в другие страны ЕС. Кроме того, по-прежнему осуществляются контрактные поставки через южные и юго-восточные страны Европы.