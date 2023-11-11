Названы лучшие работодатели России в 2023 году

В лидерах рейтинга РБК оказались три финансовые компании — Альфа-Банк, Сбербанк и «Тинькофф». Они также попали в топ рейтинга Forbes.

РБК представил свой рейтинг лучших работодателей 2023 года. В исследовании приняли участие 166 компаний, в которых работают более 2 миллионов россиян. Участники рейтинга оценивались по условиям труда, эффективности бизнеса и инновационному развитию, социальной ответственности, деловой репутации и мнению сотрудников.

Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составляет 127,4 тысячи ₽. Самая высокая — 191,3 тысячи ₽ — в компаниях IT-сферы, а самая низкая — 72,7 тысячи ₽ — в ретейле.

В первую группу рейтинга без выделения мест внутри вошли: