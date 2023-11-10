В России могут расширить маркировку пива

"Новые требования разработаны с учетом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции в зависимости от форм-факторов продукции начиная с 1 апреля 2024 года", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.