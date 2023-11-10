Военное подразделение Airbus сократит 750 сотрудников

Компания Airbus Defense and Space, специализирующаяся на производстве вооружений и военного оборудования, планирует провести реорганизацию в 2024 году, сократив 750 сотрудников, на фоне проблем с реализацией некоторых оборонных программ. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя корпорации.

С учетом того, что в настоящий момент на предприятиях компании трудятся 34 330 человек, речь идет о сокращении штата примерно на 2%. Производственные площадки и конструкторские центры корпорации расположены во Франции, Германии и Испании.

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Агентство отмечает, что в последнее время Airbus испытывает проблемы с реализацией ряда оборонных и космических программ, однако не конкретизирует, о каких проектах идет речь. В то же время, например, на пресс-конференции Airbus в рамках авиасалона в Ле-Бурже журналисты неоднократно задавали вопросы по поводу Eurodrone - проектируемого при участии компании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета класса MALE (Medium Altitude Long Endurance). В конечном счете представители Airbus ответили, что первый полет точно не состоится раньше 2025 года, тогда как компания Turgis & Gaillard привезла на выставку свой макет БПЛА AAROK аналогичного класса и заявила о готовности осуществить его первый полет до конца года. По данным французских СМИ, отставание от графика по программе Eurodrone составляет три года.

Однако в Airbus Defense and Space подчеркивают, что сокращение штата не приведет к дополнительным отсрочкам и сворачиванию программ. Цель реорганизации - обеспечить "строгое выполнение программ" и "лучший баланс между рисками и возможностями", пояснил AFP исполнительный директор Airbus Гийом Фори. Кроме того, в компании сообщили, что в начале 2024 года намерены создать "упрощенную структуру", выделив "три полностью автономных бизнес-направления".