«Ашан» требует от поставщиков не повышать цены

«Ашан» говорит о росте цен во всех сегментах. Сеть обещает до 31 декабря не повышать стоимость товаров, поставки которых согласованы. Если же производитель захочет увеличить цену со своей стороны, «Ашан» грозит обратиться к регуляторам. Компания ссылается на то, что Минпромторг и ФАС говорят о важности сдерживать инфляцию.

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В «Auchan Россия» утверждают, что предлагают своим партнерам предпринять совместные усилия, чтобы сдержать цены перед Новым годом.

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В ассоциации «Руспродсоюз» Business FM подтвердили: поставщики действительно получили такое письмо. Это официальный документ. То есть скорее на просьба, а требование. Практика моратория на повышение цен в среде поставщиков считается «недобросовестной», указывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков:

Дмитрий Востриков исполнительный директор «Руспродсоюза» «Поставщик не может гарантировать, что в ближайшее время не произойдет либо скачков на сырье, либо других факторов, которые влияют на себестоимость. Бизнес не может работать себе в убыток. Он должен иметь право обсуждать с контрагентами условия сотрудничества. Иначе это просто приводит к тому, что товар может не поставляться, чтобы свой бизнес не довести до банкротства. Налоговая инспекция точно не поймет, когда предприятие работает в минус».

Очевидно, больше всего от таких условий пострадают производители, которые заточены на поставку именно в «Ашан». По словам Дмитрия Вострикова, в споре между сетью и поставщиком у последнего меньше шансов доказать обоснованность увеличения цены.

Обращение «Ашан» пока единственное. Подобных предложений от других сетей (по крайней мере в публичном поле) не было. Похожая ситуация фиксировалась в конце 2020 года. Тогда, как писал «Коммерсантъ», сеть «Верный» на фоне пандемии и снижения доходов населения не соглашалась с повышением цен. Но Дмитрий Востриков сказал Business FM, что ретейлеры все же периодически выдвигают такие требования.

Зачем это нужно торговым сетям? Инфляция ускоряется, а реальные доходы населения падают — есть желание зафиксировать стоимость товара на полках и гарантировать, что его купят. С одной стороны, идея совместными усилиями сдержать цены — здравая. Но выгода для поставщиков неочевидна.

Хотя договориться всегда можно, продолжает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров:

«Нельзя сказать, что просьба некорректная. Совершенно справедливое ожидание с точки зрения коммерческой деятельности. Вопрос в том, что, как правило, любые коммерческие отношения — это продукт договоренностей. Если, например, ретейлер хочет, чтобы в условиях роста издержек поставщик не повышал цены, он может предложить ему какие-то преференции, преференционные выкладки на полки. Некоторых поставщиков могла бы заинтересовать ситуация, при которой происходит сохранение цены, при этом ретейлеры существенно ускоряют сроки оплаты».