Глава «Тинькофф Банка» заявил о дефиците IT-кадров

IT-специалисты крайне быстро получают работу, на рынке наблюдается их серьезный дефицит. Об этом заявил глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк на форуме «Финополис», передает РБК.

По его словам, сейчас IT-специалист в течение трех дней может получить пять-семь предложений от потенциальных работодателей, причем сразу с повышением.

«Просто жуткий дефицит [кадров]. К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — сказал Близнюк.

Еще одной проблемой он назвал тот момент, когда при дефиците специалистов ухудшается качество кадров. Некоторые думают, что учиться не обязательно, их быстро возьмут на работу при «нескольких накаченных скиллах».