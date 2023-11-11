Немецкая OBI намерена судиться с бывшей российской «дочкой»

Немецкая сеть гипермаркетов строительных материалов OBI подала иск в Арбитражный суд Московской области к своей бывшей российской структуре ООО «ОБИ ФЦ», пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел суда.

Немецкая компания обратилась в суд в начале ноября, но подробности дела не раскрываются, иск к производству пока не принят.

Напомним, в марте прошлого года сеть, принадлежавшая немецкой OBI GmbH, объявила о прекращении деятельности в России. Однако российский менеджмент отказался закрывать магазины. В течение года у компании трижды сменился собственник, а онлайн-продажи компании сильно пострадали после длительной приостановки работы.