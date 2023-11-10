Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев превысила всю прибыль за 2021 год

Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев 2023 г. составила 1,26 трлн рублей, говорится в сообщении компании. Это больше чем прибыль в самый успешный для банка 2021 г., когда этот показатель составил 1,24 трлн рублей.

По словам главы Сбера Германа Грефа, число частных клиентов по итогам 10 месяцев этого года превысило 108 млн, а корпоративных – достигло 3,2. Также на этой неделе в Сбере утвердили новую трехлетнюю стратегию развития, которая будет представлена участникам рынка 6 декабря на Дне инвестора.

«У компании растут и количественные показатели – прибыль, число клиентов, и качественные – эффективность деятельности (рентабельность капитала). Годовая чистая прибыль может достичь рекордных 1,5 трлн рублей», — уверен эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

При этом он отметил, что цена акций Сбера практически достигла отметки 280 рублей и подтверждает целевую цену на уровне 350 рублей.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, помимо хороших финансовых результатов повышенный интерес инвесторов и рост акций на этой неделе вызваны обсуждением и утверждением новой стратегии развития Сбера.

«Она фактически мобилизует все ключевые факторы успеха Сбера как экосистемы для дальнейшего роста и укрепления своих позиций», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что благодаря впечатляющим результатам Сбер и его акции стали своеобразным ориентиром для финансовых институтов, планирующих IPO в ближайшие 1-2 года.

В свою очередь, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов напомнил, что Сбер сохраняет неоспоримое лидерство на банковском рынке России.