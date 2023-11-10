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Немецкая OBI подала иск в арбитражный суд к бывшей российской структуре

Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG подала в Арбитражный суд Московской области иск к своей бывшей российской структуре - "ОБИ Франчайзинговый центр", следует из данных в электронной картотеке арбитражных дел.

Немецкая OBI подала иск к бывшей российской структуре
© РИА Новости

Дата искового заявления - 7 ноября. Подробности по данному иску не приводятся.

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OBI - сеть строительных гипермаркетов направления DIY (от англ. Do it yourself - "сделай сам"). Первые магазины сети в России открылись в 2003 году. Немецкая OBI в марте 2022 года сообщила, что прекращает работу сети на территории России. После этого ее бизнес в РФ перешел к российским собственникам.

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