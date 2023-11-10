Топ-менеджер Сбера прокомментировал инициативу ЦБ в сфере комплексного урегулирования

«Следующий важный шаг, который нужно сделать для того, чтобы продукт получил должное развитие – это сделать сервис цифровым, чтобы услугу можно было легко оформить и сопровождать – и клиентам, и банкам-участникам. Также мы пригласили к диалогу о развитии продукта и МФО, и коллекторские агентства. Прорабатываем все возможные схемы сделок, которые могут быть важны для наших клиентов», — сказал Ведяхин.