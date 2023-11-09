Ведяхин рассказал о цифровизации и конкуренции на финансовом рынке
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в пленарной дискуссии форума FINOPOLIS о цифровизации и конкуренции на финансовом рынке. По словам Александра Ведяхина, три года назад в Сбере понимали, что крупнейшие отечественные e-com-маркетплейсы пойдут в daily banking. Банк продолжил взаимодействовать с ними как с крупнейшими корпоративными клиентами и партнерами, помогая им выходить на рынок банковских услуг.
В конечном счете от этого выиграли розничные клиенты, которые сегодня получают более удобные сервисы, чем три года назад. Развитие платформ и экосистем в России приводит к тому, что лидеры e-com становятся еще сильнее, конкуренция усиливается, и это хорошо для потребителя. Александр Ведяхин считает, что максимум через три года на маркетплейсах можно будет брать кредиты, открывать депозиты, покупать страховки и так далее, и это хорошо для конкуренции.
Отвечая на вопрос о необходимости дополнительного регулирования финансового рынка и экосистем, Александр Ведяхин отметил, что финансовый рынок уже хорошо отрегулирован, а смысл регулировать экосистемы есть только там, где есть один монопольный игрок вроде Amazon. В России же потребитель может выбирать из большого числа различных экосистем, как финансовых, так и нефинансовых.
«У нас очень выровнен баланс. Можно действительно всех ровнять — и тогда не будет лидера, который будет вытягивать за собой рынок и у которого есть возможность инвестировать большие деньги в технологии искусственного интеллекта, быть первопроходцем, развивать эти технологии, а потом делиться этими технологиями. На финансовом рынке очень хорошо выстроена конкуренция, и она очень хорошо поддерживается. Что касается регулирования экосистем, надо понять, чего мы хотим. У нас уникальная ситуация, когда есть несколько экосистем. В моем понимании, их нужно регулировать, когда страдает потребитель, но в чем смысл регулирования, если есть огромная конкуренция, которая позволяет потребителю получать лучшие услуги» , — сказал он.