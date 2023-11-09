Крупнейший газопровод Якутии оснащен умной системой мониторинга от «МегаФона»

«Интеллектуальный сервис видеонаблюдения "МегаФона" уже не первый год активно используют региональные власти и промышленные предприятия России, например, комплекс "Безопасный город" в Сочи и Анапе, проект "Лесохранитель" в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях и другие. Наши технологии помогут специалистам "Сахатранснефтегаза" оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы и, что особенно важно, минимизировать ущерб», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.