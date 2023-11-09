В России ввели запрет на ввоз семян сахарной свеклы из двух стран ЕС

Россельхознадзор с 13 ноября запрещает ввоз семенного материала сахарной свеклы, документы на которые выданы отдельными датскими и немецкими лабораториями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Под ограничения попали те товары, сопроводительные документы на которые выдали лаборатории по испытанию семян на сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО DLF Beet Seed ApS (Дания) и Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Anerkennungsstelle fur Saat-und Pfkanzgut (Германия). Меры приняты до проведения Россельхознадзором аудита лабораторий в рамках п. 1 ст. 22 ФЗ «О семеноводстве».

В сообщении подчеркивается, что предложение о проведении аудита четыре раза направлялось в компетентные ведомства Дании и Германии, однако ответа на запросы все еще не поступило.