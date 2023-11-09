Три российских банка назвали фейком информацию о заморозке вкладов

Представители БЖФ Банка, ВБРР и Фора-Банка после хакерской атаки заявили, что данные о приостановке выплат по вкладам и счетам не соответствуют действительности, фейковые сообщения были удалены. Lenta.ru

«Сообщаем, что 9 ноября официальный веб-сайт БЖФ Банка стал объектом несанкционированного доступа и взлома. Нам необходимо подчеркнуть, что информация, касающаяся временной остановки выплат по вкладам и счетам физических лиц, раннее размещенная на сайте, является недействительной и не имеет юридической силы», — говорится в сообщении банка. Газета.Ru