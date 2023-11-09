Хакеры взломали сайты двух банков РФ и объявили о заморозке вкладов

Хакеры взломали сайты двух российских банков и объявили о заморозке вкладов
Информация о заморозке вкладов клиентов появилась на сайтах Фора-Банка и БЖФ Банка. Однако позднее стало известно, что страницы были взломаны, пишет Telegram-канал Baza.
На странице, пока еще доступной на сайте Фора-Банка, указано, что финансовая организация переходит на «особый режим работы» и должна перевести суммы вкладов и счетов физических лиц свыше одного миллиона четырехсот тысяч рублей в облигации государственного займа, а также «приостановить выплаты по суммам ниже указанной».
При этом подчеркнуто, что такие изменения вызваны непростой ситуацией и вступят в силу 13.11.2023.
Также в сообщении содержится отсылка к указу президента России, однако его номер не указан, как и гиперссылка на порталы официальной информации.
«Официальные сайты банков оказались взломаны неизвестными хакерами. Сейчас новость о заморозке средств удалена со страницы БЖФ Банка. Банки готовят официальное опровержение», - отмечает со ссылкой на свои источники Baza.
На сайте БЖФ Банка, по данным на 10:05 мск, действительно нет никаких данных о приостановке деятельности.
Ранее банк «Уралсиб» заявил о взломе своих соцсетей и размещении там постов с фишинговыми ссылками. В банке призвали всех клиентов, которые перешли по ссылке из поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, немедленно ее заблокировать через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка.