Хакеры взломали сайты двух банков РФ и объявили о заморозке вкладов

Информация о заморозке вкладов клиентов появилась на сайтах Фора-Банка и БЖФ Банка. Однако позднее стало известно, что страницы были взломаны, пишет Telegram-канал Baza.

На странице, пока еще доступной на сайте Фора-Банка, указано, что финансовая организация переходит на «особый режим работы» и должна перевести суммы вкладов и счетов физических лиц свыше одного миллиона четырехсот тысяч рублей в облигации государственного займа, а также «приостановить выплаты по суммам ниже указанной».

При этом подчеркнуто, что такие изменения вызваны непростой ситуацией и вступят в силу 13.11.2023.

Также в сообщении содержится отсылка к указу президента России, однако его номер не указан, как и гиперссылка на порталы официальной информации.

«Официальные сайты банков оказались взломаны неизвестными хакерами. Сейчас новость о заморозке средств удалена со страницы БЖФ Банка. Банки готовят официальное опровержение», - отмечает со ссылкой на свои источники Baza.

На сайте БЖФ Банка, по данным на 10:05 мск, действительно нет никаких данных о приостановке деятельности.