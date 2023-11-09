Хакеры разместили ложную информацию на сайтах трех российских банков

Хакеры взломали сайты сразу трех российских банков и разместили сообщение о приостановке и заморозке выдачи вкладов своих клиентов. Речь идет о ВБРР, Фора-Банке и БЖФ Банке.

При этом давалась ссылка на несуществующий указ президента РФ № 819 от 2 ноября 2023 года.

Было написано, что средства на счетах физлиц, превышающие 1 миллион 400 тысяч рублей, будут автоматически переведены в облигации государственного займа, а выплаты по суммам ниже будут приостановлены «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».