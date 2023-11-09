Европейская «дочка» ВТБ сменит название

VTB Bank Europe, который является дочерним банком ВТБ в Европе, сменит название на OWH SE, которое происходит от имени ранее приобретенного ВТБ франкфуртского банка Ost-West Handelsbank, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы VTB Bank Europe Фрэнка Хеллвига.

Топ-менеджер рассказал, что европейская дочка направила запрос в российский ВТБ с просьбой продолжить работать под названием VTB Bank Europe, пока действует лицензионное соглашение. Однако материнский банк отказал ей в этом.

ВТБ находится под блокирующими санкциями множества юрисдикций. Активы и средства ВТБ на территории стран Евросоюза и США заблокированы, а резиденты этих юрисдикций не могут совершать сделки и операции c ВТБ. Санкции касаются и «дочек» банка с долей более 50%. В Великобритании активы группы тоже заблокированы , однако санкции не распространяются на ее дочерние структуры.

VTB Bank Europe принадлежал ВТБ, однако после введения санкций на российский банк, немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления «дочкой» и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подпал под ограничения ЕС.

С 1 апреля VTB Bank Europe приступил к процессу сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых отношений с клиентами. Финансовый директор кредитной организации Миро Задро отмечал, что финансовое положение банка позволяет ему выполнить все обязательства без каких-либо ограничений.

«В частности, нашим вкладчикам с депозитами в ВТБ не нужно предпринимать никаких действий в связи с ликвидацией нашего банка. Все причитающиеся клиентам средства будут возвращены и переведены на счета в других банках», — отмечал Миро Задро.