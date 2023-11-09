В России нашли способ избежать дефицита производства коньяка

В России планируют упростить процедуру ввоза коньячного дистиллята из Грузии. Как сообщает газета «Известия», это поможет отечественным производителям алкоголя не испытывать нехватки сырья для выпуска напитка.

Соответствующая просьба Росалкогольтабакконтроля была направлена в Минфин. В пресс-службе ведомства рассказали, что авторы инициативы призывают ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. Доставка дистиллята в обход посреднических логистических и финансовых затрат через транзитные государства будет более выгодной для производителей.

По информации «Союзконьяка», сейчас из-за жесткого контроля грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана. На данный момент эти страны являются основными поставщиками коньячного дистиллята в Россию. При этом производители отмечают, что в России наблюдается дефицит собственного сырья — более 70% приходится ввозить из-за рубежа.