В Якутске открылась площадка для формирования ИТ-сообщества

«Когда мы начинали наш проект «Школа 21», то уже тогда было очевидно, что это прорыв в подготовке кадров, большое инвестирование в нашу большую страну. И сегодня у нас учатся 4 тысячи студентов, более 400 тысяч ребят поступают в школу, а огромное количество выпускников уже работают, в том числе в Сбере», — отметил Герман Греф.