Ladoga прокомментировала информацию о принадлежности ей завода в Чехии

"Компании ничего не принадлежит в Чехии, Ladoga не является владельцем завода Fruko Schulz, и, соответственно, продавать там ничего не может. Чешское предприятие является давним и надежным партнером компании Ladoga - поставщиком ликеров под брендом Fruko Schulz. Йозефа Неедлы мы знаем как директора предприятия, но никак прокомментировать его слова не можем", - заявили в компании.