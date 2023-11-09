На финрынке России появились гибридные цифровые права на золото

В России впервые осуществлен выпуск гибридных ЦФА на золото
Оператор информационной системы (ОИС) «Атомайз» впервые на российском рынке выпустил гибридные цифровые права (ГЦП) на золото, которые при погашении позволяют получить как деньги, так и слитки. Эмитентом является Росбанк, сообщает «Коммерсантъ». Все новые ГЦП (их объем эквивалентен 30 г золота оцениваемые в 170 тысяч рублей) приобрел единственный инвестор.
ГЦП сочетают в себе свойства цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП, например право требования передачи товара).
Инвестор приобрел «цифровое золото» со скидкой 2% от текущей рыночной стоимости, которая определяется на основе котировок Московской биржи. При погашении покупатель получит полную текущую стоимость золота или физический металл в слитках из хранилища банка (номиналом 5 г и 10 г).
Раннее ОИС уже эмитировали ЦФА, связанные с драгоценными металлами (в июле 2022 года тот же «Атомайз» разместил два выпуска на 466 г палладия), однако инвесторы могли получить только деньги.
Другие участники рынка ЦФА – «Лайтхаус», Альфа-банк, «Токеон» и «Мастерчейн» – также планируют запустить гибридные цифровые инструменты. Например, «Лайтхаус» хочет в ноябре осуществить выпуск гибридных ЦФА с участием одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Альфа-банк намеревается эмитировать ГЦП на золотые слитки до конца года. В «Токеоне» планируют выпустить ЦФА на драгметаллы с поставкой физического актива или выплатой денежных средств. В «Мастерчейне» также рассматривают возможность эмиссии гибридных инструментов, отмечает «Коммерсантъ».