ФАС возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена из-за высоких цен на размещение оборудования операторов сотовой связи. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

В антимонопольном ведомстве отметили, что тарифы по размещению оборудования в метро «являются экономически необоснованными» и создают «барьеры выхода на рынок услуг связи».

«Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в I полугодии 2022 года составила 2420 %», — отметили в ФАС.

Антимонопольщики считают, что такие действия со стороны метрополитена ущемляют и интересы пассажиров, которые не могут получать услуги сотовой связи хорошего качества.

«В результате ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП «Петербургский метрополитен». В случае установления вины предприятию грозит штраф», —отмечается в заявлении.

Ранее ФАС удалось без замечаний согласовать с профильными министерствами поправки к закону «Об основах туристской деятельности», запрещающие завышать цены на гостиницы. В документе отмечается, что проведение особо значимых мероприятий предусмотрено федеральным законом или актом президента. Это, к примеру, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ).