«Газпром» попросил ускорить повышение тарифов на перекачку газа

Тарифы на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям необходимо повысить уже с 1 декабря, а не с 1 июля 2024 года, как предполагается. Об этом на заседании штаба по газификации заявил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, передает ТАСС.

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По его словам, текущие условия повышения стоимости услуг газораспределительных организаций (ГРО) выглядят неадекватными для запланированных работ по программе газификации и догазификации. Топ-менеджер подчеркнул, что разумная индексация подразумевает «гораздо большую цифру», а позднее в кулуарах уточнил, что речь идет о десяти процентах.

Такой уровень он объяснил повышением оптовой цены на газ на 10 процентов с 1 декабря 2023 года. Густов предположил, что «маленькую составляющую» в виде тарифов тоже нужно повысить, потому что покупатель уже понял, что будет рост цен.

При этом от повышения стоимости услуг летом следующего года «Газпром» отказываться не намерен. Компания предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с 1 июля поднять тарифы на 15 процентов, а с 1 июля 2025 года — на 7,2 процента.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в период с января по сентябрь 2023 года упала на 44 процента в годовом выражении. На этом фоне компания пошла на сокращение инвестиционной программы на текущий год на 14 процентов.