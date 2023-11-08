Компании чаще стали требовать убытки с директоров из-за налогов

Компании в России все чаще обращаются в суд с требованиями о взыскании убытков с бывших директоров из-за дополнительно начисленных налогов и штрафов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Как следует из обзора юридической компании BFL | Арбитраж.ру, с 2020 по первое полугодие 2023 года было рассмотрено уже 101 такое дело. По словам партнера юрфирмы ProLegals Елены Кравцовой, чаще всего иски подают сами компании в лице нового руководителя либо их учредители. Количество подобных споров выросло с 20 в 2020 году до 37 в 2022-м. По мнению экспертов, причины роста — увеличение деловой активности после пандемии и активизация налоговиков.

В среднем истцы выигрывают около половины дел. Из заявленных к взысканию 1,8 млрд рублей убытков суды удовлетворили требования на 325 млн рублей. Чаще всего в исках фигурируют штрафы и пени, а не сами суммы недоимок.

По словам юриста Киры Гин, недоимку можно взыскать, если доказана вина директора в совершении фиктивных операций. В остальных случаях нельзя перекладывать на руководителя обязанность компании по уплате налогов, отмечает Елена Кравцова.