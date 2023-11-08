Carlsberg пригрозил России международным судом

Carlsberg рассчитывал получить за «Балтику» около 70 млрд рублей в рамках сделки, сорвавшейся летом. Компания грозит России международным судом в случае неудачи переговоров о возмещении убытков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что конфликт руководства Carlsberg и российских чиновников, обменявшихся взаимными упреками на фоне ситуации вокруг отечественного актива датского концерна — «Балтики», развивается не только в публичном пространстве. Начиная с августа стороны ведут переписку, в которой Carlsberg обвиняет Россию в нарушении международных договоров и угрожает юридическими последствиями.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца «Балтики», ни параметры сделки, однако продажа сорвалась: президент РФ подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg заявил о «незаконном захвате бизнеса в России» и расторг с «Балтикой» лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы.