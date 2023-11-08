ВТБ разработал технологию снятия цифровых рублей через банкомат

"Клиент может иметь в банке один цифровой счет, который будет доступен в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля. В дальнейшем планируется внедрение смарт-контрактов - совершение транзакции при достижении определенных условий, - и офлайн-оплаты, когда мгновенные платежи можно делать даже при полном отсутствии интернета", - отметили в банке.