СПБ биржа приостановила сделки с китайскими акциями

СПБ биржа, приостановившая торги иностранными акциями после подпадания под санкции США, пока не будет проводить сделки с китайскими акциями, торги которыми намеревалась начать 8 ноября. Об этом сказано в уведомлении на сайте площадки.

Ранее площадка планировала начать торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже.

В уведомлении на сайте биржа сообщила, что 8 ноября не могут быть поданы заявки, предметом которых являются эти 37 ценных бумаг, на их основании также не могут заключаться договоры в режиме переговорных сделок и в режиме торгов адресное репо с Центральным контрагентом.