Украина исключила Mondi из перечня «спонсоров войны» после ее ухода из России

Британская компания по производству бумаги Mondi исключена из украинского списка «спонсоров войны». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что это произошло после того, как компания продала свой бизнес в России.

«Британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие соглашения. Подходящее объявление размещено на Лондонской фондовой бирже», — сообщили в НАПК.

В ведомстве также рассказали, что Mondi отправила в НАПК письмо, в котором уведомила о выполнении условий для исключения из списка — продала целлюлозно-бумажный комбинат «Монди Сыктывкарский ЛПК», который являлся крупнейшим активом компании.

«Мы желаем процветания и развития бизнеса Mondi и любого другого, выбирающего ценности свободы, демократии и социальной ответственности, призываем следовать их примеру. Уверен, что выход с российского рынка — это то, что отвечает долгосрочным интересам любого бренда», — прокомментировал ситуацию председатель НАПК Александр Новиков.