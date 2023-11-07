Крупнейший провайдер коворкингов WeWork подает на банкротство

«Все-таки люди возвращаются в офисы, в офисах работают. Но есть и компании с положительным примером. Еще проблема на удаленке — это вопросы контроля выполнения поставленных задач, эффективности сотрудников. В тех компаниях, где четко прописаны регламенты, а самое главное, показатели эффективности работы сотрудника, они сейчас продолжают работать на удаленке, но чаще всего, все-таки есть необходимость у человека в социальном общении — некая компиляция. То есть, люди приезжают в офис на совещание для постановки целей и контроля выполненных задач, а дальше продолжают работать непосредственно на удаленке. Поэтому я не сказал бы, что удаленка закончена. Я сказал бы, что она, наоборот, прижилась, что у нас произошла какая-то некая адаптация, создание сотрудников и руководителей. То есть действительно ответственные люди, которые выполняют свои задачи и выполняют их качественно. И поэтому, в этом есть и плюсы большие».