Греф заявил об отражении мощнейшей DDOS-атаке на Сбер

Выступая на итоговой пресс-конференции по результатам заседания наблюдательного совета, Герман Греф отметил, что в октябре была отражена беспрецедентная хакерская атака, направленная на нарушение работы клиентских сервисов и компании в целом. Он подчеркнул, что мощность этой атаки в 3–4 раза больше тех, что были до этого.