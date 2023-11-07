Герман Греф заявил об отражении мощнейшей DDOS-атаке на Сбер
Выступая на итоговой пресс-конференции по результатам заседания наблюдательного совета, Герман Греф отметил, что в октябре была отражена беспрецедентная хакерская атака, направленная на нарушение работы клиентских сервисов и компании в целом. Он подчеркнул, что мощность этой атаки в 3–4 раза больше тех, что были до этого.
Глава Сбера рассказал, что появились новые хакеры, их почерк пока не изучен специалистами кибербезопасности.
Ранее Греф уведомил о своем переизбрании на посту руководителя Сбербанка.
Также сообщалось, что чистая прибыль Сбера за третий квартал текущего года составила ₽411 млрд.