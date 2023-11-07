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Герман Греф заявил об отражении мощнейшей DDOS-атаке на Сбер

Выступая на итоговой пресс-конференции по результатам заседания наблюдательного совета, Герман Греф отметил, что в октябре была отражена беспрецедентная хакерская атака, направленная на нарушение работы клиентских сервисов и компании в целом. Он подчеркнул, что мощность этой атаки в 3–4 раза больше тех, что были до этого.

Греф заявил об отражении мощнейшей DDOS-атаке на Сбер
© РИА Новости

Глава Сбера рассказал, что появились новые хакеры, их почерк пока не изучен специалистами кибербезопасности.

Ранее Греф уведомил о своем переизбрании на посту руководителя Сбербанка.

Также сообщалось, что чистая прибыль Сбера за третий квартал текущего года составила ₽411 млрд.