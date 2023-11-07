Суд наложил арест на активы армянского должника «ЮТэйр»

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование авиакомпании «ЮТэйр» на наложение ареста на счета и активы армянской компании Aquila Technics LLC, которая не поставила перевозчику двигатели для самолетов. Информация содержится в картотеке суда. Сумма обеспечительных мер составила почти 176 млн рублей и 1,5 млн долларов.

«Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и/или иное движимое и/или недвижимое имущество Aquila Technics LLC. Размер обеспечительных мер — 175 978 110 рублей и 1 539 000 долларов США», — следует из материалов дела.

Иск «ЮТэйр» был рассмотрен и удовлетворен 2 ноября. Как ранее писало URA.RU, авиаперевозчик судится с армянской компанией из-за невыполненного договора поставки оборудования. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги на покупку и транспортировку двигателей для самолетов, но не получила ни их, ни возврата средств.