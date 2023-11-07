Прибыль нефтяного конкурента России резко снизилась

В третьем квартале 2023 года чистая прибыль Saudi Aramco резко снизилась. Об этом говорится в отчетности компании за третий квартал 2023 года.

За три месяца конкурент России заработал на 23 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го (42,4 миллиарда долларов). При этом квартальная прибыль нефтегазовой компании составила 32,6 миллиарда долларов, что на 0,8 миллиарда больше, чем прогнозировали аналитики.

Saudi Aramco продолжила инвестировать в сжиженный природный газ (СПГ) и подтвердила намерения выйти на южноамериканский рынок путем покупки розничной сети по переработке СПГ.

«Мы намерены продолжать инвестировать по всей цепочке поставок углеводородов, используя передовые технологии для оптимизации нашей деятельности и продвижения разработки новых энергетических решений. Этот подход основан на нашей вере в то, что сбалансированный и реалистичный план перехода к энергетике должен учитывать потребности всех географических регионов, чтобы избежать неравенства между мировыми потребителями энергии», — пояснил президент и главный исполнительный директор компании Амин Х. Насер.

В августе крупнейшая в мире нефтяная компания отчиталась о снижении чистой прибыли во втором квартале 2023 года до 30,07 миллиарда долларов (минус 38 процентов). Причиной назвали падение цен на нефть, уменьшение маржи нефтепереработки и химической промышленности.